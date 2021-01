Lira coloca PEC Emergencial como ‘prioridade’

Arthur Lira (PP-AL) já definiu sua prioridade na presidência da Câmara caso seja eleito em fevereiro. Em sua peregrinação pelo Norte do País, o parlamentar disse que a PEC Emergencial sera a “absoluta urgência”. Na sequência, as prioridades da Casa Legislativa serão as reformas administrativa e tributária.

O atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que apoia Baleia Rossi (MDB-SP) contra Lira, frisa há tempos a importância da PEC Emergencial para o futuro econômico do País. A proposta hoje está no Senado, onde ainda não há um relatório do senador Márcio Bittar (MDB-AC).