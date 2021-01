Lira critica ‘mão de ferro de presidente que insiste em se perpetuar’

Arthur Lira (PP-AL) continua em sua rotina diária contra o bloco de Rodrigo Maia (DEM-RJ), que lançou Baleia Rossi (MDB-SP) para presidência da Câmara. Neste terça-feira, 5, Lira criticou a “mão de ferro de um presidente que insiste em se perpetuar”, em referência à tentativa de Maia de se reeleger, anulada pelo Supremo Tribunal Federal.

“Alternância de poder é princípio da democracia. Liberdade é permitir que cada parlamentar seja ouvido e se expresse. Simples assim. Sem a mão de ferro de um presidente que insiste em se perpetuar”, disse.

Após a confirmação de que a oposição (excluindo o PSOL) estará com Baleia, o grupo de Lira busca convencer “dissidentes” das siglas a abandonarem o barco do emedebista. Lira deverá utilizar parte do mês de janeiro para viajar e conversar com deputados em busca desse apoio.