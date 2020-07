Lira critica veto de Bolsonaro ao marco do saneamento

Líder “de facto” do governo na Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), criticou a decisão de Jair Bolsonaro de vetar pontos do marco legal do saneamento. “Não acho que o veto foi correto. Penso que o governo pode ter dificuldade na manutenção dele”, disse o líder do PP a O Globo.

Na entrevista, o deputado ainda defende a aproximação do Centrão com o presidente da República. Como tem sido propageado por políticos do grupo, o centro sempre serviu para dar estabilidade para o Executivo. “De FHC a Lula”, lembrou Lira. Nesse ponto, chegou a defender o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o trabalho do Ministério das Relações Exteriores, dois pontos nos quais o governo está sendo bastante questionado.