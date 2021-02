Lira decide trocar comitê de imprensa e evitar contato com os jornalistas

Arthur Lira (PP-AL) decidiu fazer mudanças na Câmara. O novo presidente da Casa Legislativa está tirando a imprensa do comitê que ficava ao lado do plenário e transferindo para o local seu próprio gabinete. Isso permitirá a Lira evitar passar pelo Salão Verde, local onde os presidentes costumavam parar para falar com os jornalistas, e onde circulam assessores e visitantes.

Outros presidentes já tentaram fazer essa mudança, como Arlindo Chinaglia e Eduardo Cunha, mas sem sucesso. O espaço destinado à imprensa faz parte do projeto original da Câmara, de Oscar Niemeyer e permite aos jornalistas terem um fácil acesso ao plenário e aos deputados. Parte deles, inclusive, usava o comitê como saída do plenário.

Os jornalistas deverão ser transferidos para outro espaço, mais afastado da atividade dos parlamentares.