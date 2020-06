Lira: ‘Defendemos um auxílio para além da pandemia’

Líder “de facto” do governo na Câmara e um dos grandes expoentes do chamado Centrão, Arthur Lira (PP-AL) avisou que o grupo defende um “auxílio para além da pandemia”, se referindo ao auxílio emergencial. “Sabemos que são muitas as dificuldades dos mais vulneráveis e que tais dificuldades não irão terminar quando a crise sanitária arrefecer”, afirmou. “O vírus irá embora mas não os problemas causados por ele. Podemos pensar em um valor perene para os próximos anos.”

Atualmente, a prorrogação do auxílio emergencial é tema de debate. O governo planeja uma redução gradual do benefício para viabilizar sua continuidade. Já parte da Câmara gostaria de ver a manutenção do valor de R$ 600. O governo estuda para o pós-pandemia a criação do programa Renda Brasil, que uniria vários benefícios já existentes em apenas um.