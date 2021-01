Lira desconversa sobre impeachment: ‘Se eu me eleger, eu falo’

Candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro à presidência da Câmara, o deputado Arthur Lira (PP-AL) desconversou nesta terça, 20, sobre o movimento crescente no Congresso a favor do afastamento do chefe do Palácio do Planalto. Há na casa dezenas de pedidos na gaveta de Rodrigo Maia (DEM-RJ).

“Esse tema é pertinente ao atual presidente da Casa. Eu não vou usurpar nenhum um dia do mandato dele. Qualquer discussão sobre esse tema tem que ser tratado com o presidente atual. Se eu me eleger a partir do dia 1º (fevereiro), aí eu falo dessa questão”, disse o parlamentar.

Outro assunto tratado hoje por Lira como indigesto é da possibilidade de ressuscitar o debate de criação de um tributo sobre transações financeiras, nos moldes da antiga CPMF. A expectativa da equipe de Paulo Guedes, conforme revelou ontem o Estadão, é de que a discussão ganhe fôlego caso Lira seja eleito.

“Em dois momentos eu respondo da seguinte maneira. Primeiro lugar, ontem eu liguei pessoalmente para o ministro Paulo guedes porque foi citado meu nome da matéria e foi citado na manchete o nome do ministro. No corpo da matéria, isso não existe. E o ministro me confirmou que não deu essa entrevista a ninguém. Ele nunca conversou comigo esse assunto. Eu quero deixar claro (segundo momento) uma mudança de rumo na Câmara dos Deputados a partir do dia 2 de fevereiro. O presidente vai sempre faltar, mas vai sempre ouvir o colégio de líderes, vai sempre ouvir a maioria, vai sempre ouvir as bancadas. A política do ‘eu faço’ vai acabar, ‘nós vamos fazer’. Então essa discussão será feita coletivamente com antecedência, com previsibilidade, com transparência respeitando sempre as proporcionalidades partidárias”, respondeu ao ser questionado se poderá pautar, caso eleito, essa discussão na Casa.