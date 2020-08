Lira diz que Centrão está com Guedes pela manutenção do teto

Presente na reunião com Rodrigo Maia (DEM-RJ) e o ministro Paulo Guedes (Economia), Arthur Lira (PP-AL), principal liderança do chamado Centrão, avisou que o grupo defende a manutenção do teto de gastos após o fim do Estado de Calamidade, previsto para o final deste ano. “Nós queríamos, inclusive, até o prazo menor, mas foi estendido até o final do ano para dar folga para que tudo fosse feito com o tempo”, disse Lira em entrevista após o encontro.

Lira já vinha defendendo a manutenção do teto há alguns dias. “Lógico que reconheço a importância dos investimentos públicos e defendo a criação de um programa de renda mínima, mas há outras formas de viabilizar esses gastos, como privatizações, liberação dos fundos públicos e redução das despesas”, disse em entrevista ao Valor. Já outros partidos, como o Republicanos, tem defendido uma flexibilização do teto.