Lira diz que uso do Fundeb não deve passar, mas vê chance no precatório

O líder do PP na Câmara, Arthur Lira (AL), afirmou nesta terça-feira, 29, que a proposta de bancar o novo programa social que o governo tenta emplacar, Renda Cidadã, com o Fundeb “não deve prosperar”. Um dos principais líderes dos partidos do chamado Centrão afirmou que a questão é “politicamente difícil”, mas defendeu o uso de recursos reservados ao pagamento de precatórios, outra fonte apontada na apresentação do programa na segunda.

Em entrevista coletiva na Câmara, o líder se disse favorável à estratégia de aprovar o financiamento com a verba de precatórios por Proposta de Emenda à Constituição. “Você não está deixando de pagar os precatórios, está fazendo uma previsão de pagamento para dois anos, três anos em um porcentual fixo, como já acontece nos Estados e municípios”, disse.

Depois do anúncio da segunda em que o senador Márcio Bittar (MDB-AC), na companhia do presidente Jair Bolsonaro, do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), apresentou a ideia do programa, especialistas como o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) e o diretor-executivo do Instituto Fiscal Independe criticaram a estratégia e falaram em tentativa de pedalada fiscal, no caso do adiamento dos pagamentos de precatório e um “bypass” no teto de gastos, no caso do uso do recurso do Fundeb.