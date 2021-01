Lira diz que vitória de Baleia representaria ‘reeleição’ de Maia

No tenso clima da disputa com Baleia Rossi pelo comando da Câmara, o deputado Arthur Lira criticou o presidente da Casa, Rodrigo Maia, principal aliado de seu adversário. Lira procurou carimbar Baleia como “preposto” de Maia e dizer que sua eventual vitória representaria a reeleição do atual presidente da Câmara.

“O Rodrigo Maia é tão candidato à reeleição que agora resolveu se manifestar e falar por seu preposto. Está claro o cenário: uma Câmara de todos versus sete anos de decisões fechadas na cúpula e impostas de cima pra baixo”, disse.

Lira, que tem o apoio de Jair Bolsonaro, ainda usou o slogan de campanha de Baleia – Câmara livre – para espetar seus oponentes. Esse mote é usado por Baleia justamente para dizer que o triunfo de Lira significaria “a anexação da Câmara por Bolsonaro”.

“Eu sou a favor da Câmara livre : livre do quarto mandato do Rodrigo Maia”, provocou.