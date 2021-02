Lira e Pacheco fazem apelo por ‘pacificação’ no Congresso

A cerimônia de abertura do ano legislativo nesta quarta, 3, no Congresso, foi marcada por um apelo comum a favor de “pacificação” feito pelos presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG). Os dois novos comandantes do Congresso receberam o apoio do presidente Jair Bolsonaro na disputa que os elegeu. Durante meses, foram questionados pela possibilidade de abertura de um processo de impeachment do chefe do Palácio do Planalto caso eleitos, dando sempre respostas evasivas.

Para o deputado, “é hora de deixar para trás eventuais magoas e mal-entendidos”, enquanto o senador afirmou que o momento é de pacificação de conflito entre instituições, Poderes e parlamentares.

Ao lado do presidente Jair Bolsonaro, Pacheco disse que é preciso evitar o que chamou de “sanha de buscar culapado a qualquer custo, como se a pandemia tivesse encontrado somente acerto”. Ele pediu que seus pares deixem de lado as diferenças e trabalhem pelo consenso.

Aos moldes do chefe do Planalto, o mineiro de coração (ele nasceu em Porto Velho, RO) também pediu que não haja histeria no trato com a pandemia, que é preciso “cuidar racionalmente da nossa saúde, adotando todos os cuidados higiênicos e sanitários possíveis, mas não podemos fazer disso uma histeria negando uma realidade. Precisamos continuar produzindo para abastecer as famílias brasileiras, gerar renda interna, além de atender mercado estrangeiro”.

Lira pediu que o Parlamento “avance” porque, em seu entendimento, houve paralisia dos trabalhos por causa de desentendimentos internos. “Avançar porque poderemos romper a nossa própria paralisia interna, provocada por problemas políticos passageiros, que a história sequer irá registrar”, disse.

Mais objetivo, o presidente da Câmara pediu a tal harmonia – palavra repetida várias vezes pelos dois parlamentares – para destravar a pauta da Casa com apreciação de 24 vetos presidenciais e a votação da proposta orçamentária deste ano. Repetiu, como tem dito, que não haverá concentração de poder em sua cadeira e que sua gestão será marcada por tomada coletiva de decisões.