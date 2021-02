Lira fala que não cabe ao presidente da Câmara ‘decidir qual reforma fazer’

Arthur Lira (PP-AL), o novo presidente da Câmara, fez um discurso após sua vitória pregando “neutralidade”. O candidato, que contou com apoio do Palácio do Planalto, com emendas e cargos, para vencer Baleia Rossi (MDB-SP), fez um discurso de posse propondo uma “pauta emergencial” que seria decidida pelo plenário.

“Irei propor ao novo presidente do Senado uma ideia geral que chamo de ‘Pauta Emergencial’, para encaminharmos os temas urgentes que exigem decisões imediatas. O que fará parte dessa pauta? Não serei eu que irei dizer”, afirmou. “Qual reforma fazer, em que profundidade, em que prioridade? Esta não é uma resposta que cabe ao presidente da Câmara”, afirmou.

Lira fez também um gesto de “paz” para Baleia Rossi e Rodrigo Maia. Agradeceu ao emedebista, a qual chamou de amigo. E disse que a “história” julgará o legado de Maia. “Presidente Rodrigo, nenhuma diferença ou discordância de nossa parte nunca será maior do que os pontos que nos unem e nossas convergências em torno daquilo que todos desejamos para um Brasil mais justo e melhor para a nossa gente.”

Momentos depois de pregar espaço para todos os deputados, Lira anunciou sua manobra para convocar uma nova votação para a Mesa Diretora. Com isso, tira espaço de partidos de esquerda, como o PT, dos cargos mais importantes da Câmara dos Deputados.