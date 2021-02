Lira, ‘Il gattopardo’ brasileiro

“Se queremos que tudo continue como está, é preciso que tudo mude”. A frase mais famosa do romance “Il Gattopardo” (O Leopardo, em português), de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, é commoditie em análises políticas desde sua publicação, em 1958. E funciona perfeitamente bem para descrever a eleição de Arthur Lira (PP-AL) para presidência da Câmara.

Assim como o príncipe Fabrício de Salina, ao se ver diante das mudanças da unificação italiana e da ascensão da burguesia, promove o casamento de seu sobrinho Tancredi com Angelica, filha de rico comerciante (Alain Delon e Claudia Cardinale, na adaptação para o cinema de Luchino Visconti), Lira foi o fiador do casamento entre o desacreditado Centrão e o ascendente bolsonarismo.

Lira, do mesmo modo que Salinas, inicialmente não era um adepto das mudanças. Legítimo representante do Centrão. Filho de deputado. Com uma longa ficha corrida de investigações das mais diversas. Foi um dos caciques sobreviventes ao “novo Congresso” eleito em 2018. E, no primeiro ano do mandato de Jair Bolsonaro, criticava as idiocrasias presidenciais.

Salina, logo no começo do livro (e do filme de 1963, interpretado por Burt Lancaster), torce o nariz para a chegada dos revolucionários de Giuseppe Garibaldi. E ouve de seu sobrinho, que explica o motivo para se juntar ao movimento, a célebre frase que conduzirá suas ações ao longo da história.

Mesmo assim, o príncipe e a decadente aristocracia italiana ridicularizam os costumes pouco elegantes da burguesia. Riem do comerciante que chega para jantar em um garboso fraque. Lira nunca escondeu de seus aliados o que achava do bolsonarismo e sua agenda de costumes, contribuindo para que temas como as medidas provisórias contra a UNE ou contra a imprensa caducassem.

Ambos os personagens, o fictício príncipe e o real presidente da Câmara, se movimentaram na direção de que, diante das inevitáveis mudanças, era preciso agir para deixar tudo como está. A eleição de 2018, que colocou Bolsonaro no poder e recheou o Congresso de influenciadores de direita, mostrou a revolução a caminho.

Ainda, a manutenção do poder de Lira, suplantando o candidato de Rodrigo Maia (DEM-RJ), grande cacique do Centrão nos últimos anos, precisava de Bolsonaro e seu “poder de convencimento” advindo de emendas e cargos. Salinas trai sua filha, apaixonada por Tancredi, mas cujo casamento não traria nenhum benefício ao príncipe.

A eleição para a presidência da Câmara, em que Lira colheu os frutos do casamento que tão bem arranjou, é o início do último ato dessa ópera burlesca. Sem spoilers, no final de “Il Gattopardo”, aristocracia e burguesia se juntam em um baile no palácio Pantaleone, em Palermo. Ali, Salinas aprecia o seu feito: vê as jovens burguesas gritarem e correrem, desprezando os costumes aristocráticos. Encontra uma sala recheada de penicos lotados. E dança com Angelica, após ser convidado, ignorando o costume. Lira terá dois anos para admirar sua obra. E, com ou sem bolsonarismo, as coisas continuarem as mesmas.