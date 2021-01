Lira inicia tour de campanha pelo Norte

O candidato Arthur Lira (PP-AL) à presidência da Câmara inicia nesta terça, 5, sua agenda de viagens de campanha pelo País. No primeiro momento, o líder do centrão irá a Macapá e Belém. No dia seguinte, Boa Vista e Manaus. Na quinta, 7, Rio Branco e Porto Velho.

Ontem, Lira reagiu após o PT confirmar que estará com seu adversário na disputa, o deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP). “Comigo seguirão aqueles que acreditam no pleno funcionamento da Câmara dos Deputados. Proporcionalidade, respeito às decisões da maioria e soberania do Plenário”, disse. “Nossa candidatura é a opção de quem acredita que política é feita de compromisso e palavra.”

A eleição deve ocorrer até o dia 2 de fevereiro, quando a Casa retoma seus trabalhos, mas até então a data não foi definida pelo atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ).