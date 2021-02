Lira irá à posse de novo presidente da FPA

Num gesto político para a bancada do agronegócio no Congresso, o novo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), vai comparecer nesta terça-feira, 2, à posse do deputado Sérgio Souza (MDB-PR) como novo presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA). A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, também vai participar do evento.

Com o movimento, Lira busca ampliar sua relação com uma das bancadas mais influentes da Câmara, que é a do agronegócio. Além disso, tanto Souza quanto o atual presidente da FPA, deputado Alceu Moreira (RS), são do MDB, que lançou Baleia Rossi (SP) como adversário de Lira na disputa pela Presidência da Câmara. Assim, Lira sinaliza também com uma tentativa de maior aproximação com os emedebistas.