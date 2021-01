Lira leva dissidentes do bloco de Maia em viagem pelo Norte

Em campanha pela presidência da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) levou dissidentes de siglas que estão com Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Baleia Rossi (MDB-SP) para viagem pela região Norte. Elmar Nascimento (DEM-BA) e Celso Sabino (PSDB-PA) estão na comitiva do líder do PP, que visitou nesta terça-feira, 5, Macapá e Belém.

Segundo o deputado Marcelo Ramos (PL-AM), candidato a vice de Lira, seis dos oito parlamentares do Amapá se comprometeram a estar com Lira na disputa com Baleia. A comitiva deve visitar ainda nesta semana Manaus (AM), Rio Branco (AC), Boa Vista (RR) e Porto Velho (RO).