Lira promete instalar CMO na próxima terça

O novo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), confirmou que a Comissão Mista de Orçamento (CMO) deverá ser instalada na próxima terça-feira, 9. A Lei Orçamentária Anual (LOA) deste ano ainda precisa ser votada. A expectativa é que a presidente seja a deputada Flávia Arruda (PL-DF). O relator é o deputado Márcio Bittar (MDB-AC)

No ano passado, um imbróglio entre Lira e Rodrigo Maia (DEM-RJ) impediu a instalação da comissão. O grupo de Maia cobrava do Centrão que o deputado Elmar Nascimento (DEM-BA) fosse o presidente da CMO. Mas Lira defendia que seu bloco indicasse Flávia Arruda ao posto. No final, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) acabou tendo de ser votada diretamente no plenário pelas Casas Legislativas.