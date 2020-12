Lira: ‘Quando presidente da Câmara impõe sua vontade, cidadão fica de lado’

Arthur Lira (PP-AL) continua sua campanha contra Rodrigo Maia (DEM-RJ) nas redes sociais. Adversário de Baleia Rossi (MDB-SP), o escolhido de Maia para a disputa da presidência da Câmara, Lira tem criticado a gestão do democrata no cargo. Segundo o parlamentar alagoano, sua gestão dará mais espaço para os parlamentares na escolha da pauta, ao contrário do que Maia tem feito.

“Cada deputado representa milhares e até milhões de brasileiros. Dar voz a cada um é respeitar o eleitor na ponta”, disse. Lira precisa tirar parte da oposição do lado de Maia. Hoje, em tese, Baleia é o representante de um bloco com 281 parlamentares. “Isso [dar espaço para os parlamentares] se faz com diálogo, construindo maioria e fazendo a pauta andar – sem atropelar ou silenciar nenhum colega. Porque quando um presidente impõe sua vontade, o cidadão fica de lado.”