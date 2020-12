Em busca do apoio do PT para a eleição à presidência da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) está tentando uma conversa com o ex-presidente Lula. Segundo o Estadão, o parlamentar quer negociar diretamente com o nome mais importante do PT a junção da bancada da sigla ao seu bloco, que conta com 160 parlamentares e que pode chegar a 210 com a confirmação de mais alguns partidos. Com os 54 deputados do PT, Lira ficaria perto de atingir a marca de 257 deputados para se eleger presidente da Câmara.