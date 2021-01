Lira reage: ‘Comigo seguirão aqueles que acreditam no pleno funcionamento da Câmara’

Arthur Lira (PP-AL) reagiu após o PT confirmar que estará com Baleia Rossi (MDB-SP) na eleição para presidência da Câmara. O progressista, que aposta em dissidências do bloco criado por Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que “seguirão” com ele “aqueles que acreditam no pleno funcionamento da Câmara”.

“Comigo seguirão aqueles que acreditam no pleno funcionamento da Câmara dos Deputados. Proporcionalidade, respeito às decisões da maioria e soberania do Plenário”, disse. “Nossa candidatura é a opção de quem acredita que política é feita de compromisso e palavra.”

Lira tem prometido espaço maior para lideranças e suas siglas do que dá Maia em sua gestão. Dentre os compromissos pedidos pela oposição para ficarem com Baleia, está o respeito ao direto daoposição “exercer seu dever de contrapor-se ao governo” e a “proporcionalidade em relatorias”.