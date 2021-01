Lira reclama de pressão de governadores e cúpulas partidárias sobre seus aliados

O líder do PP na Câmara, Arthur Lira (AL), reclamou neste sábado da pressão que governadores e integrantes das cúpulas partidárias estariam fazendo sobre deputados que o apoiam. Candidato à Presidência da Câmara com apoio do presidente Jair Bolsonaro, Lira tem como principal oponente Baleia Rossi (MDB-SP).

“Minha candidatura nasceu da base de deputados buscando sua voz e espaço para se manifestar. A Câmara foi tocada de maneira personalista e o outro projeto nasceu de uma imposição. E a imposição e força continuam”, criticou Lira pelo Twitter nesse sábado.

“Chegam relatos de pressão de governadores nas bancadas, repressão das cúpulas partidárias e até ameaças de exonerações dentro da Câmara. Tudo isso lá do lado da turma que fala em democracia e liberdade…”, afirmou, sem citar nomes.