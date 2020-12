Lira reclama que está ‘há dias’ sem acesso a Maia

Em entrevista para a CNN Brasil na qual revelou que foi absolvido da acusação de “rachadinha” em Alagoas, Arthur Lira (PP-AL) aproveitou para reclamar do tratamento que tem recebido de Rodrigo Maia (DEM-RJ). Segundo o deputado alagoano, ele e outros líderes estão sem acesso ao presidente da Câmara “ha dias”. “Eu, por acaso, estou a vários e vários dias sem acesso a conversas com o presidente da Casa. O líder do governo da mesma forma, vários líderes da mesma forma. Isso não condiz, não é possível que aconteça dentro do Legislativo”, disse.