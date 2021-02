Lira reforça discurso de ‘retirar superpoderes’ da presidência

Arthur Lira (PP-AL) fez um discurso de ataques contra Rodrigo Maia (DEM-RJ) e sua gestão na presidência da Câmara. Em seu tempo para defender sua candidatura no plenário da Câmara, o candidato que contou com ajuda do Palácio do Planalto para conquistar votos, disse que terá um mandato que irá “retirar os superpoderes” da presidência. “Por acaso há ali um trono? Não. Ao lado do presidente há outras cadeiras e demais representantes da Mesa Diretora”, disse.

Lira tem criticado Rodrigo Maia por “excesso de poder” como presidente da Câmara. Nesta segunda-feira, 1, por exemplo, ele e seus aliados compraram briga com Maia por autorizar a formação do bloco pró-Baleia Rossi, mesmo com atraso na formalização das assinaturas.

“Temos que retirar o superpoder da presidência, como foi nos últimos anos. E devolver esse superpoder para seu único e legítimo dono: o plenário da Câmara dos Deputados”, afirmou.