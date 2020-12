Lira responde com ‘papo reto:’ ‘Quem é o candidato do Maia?’

Após Rodrigo Maia (DEM-RJ) anunciar seu bloco com 11 partidos e 281 parlamentares, Arthur Lira (PP-AL), candidato ligado ao Planalto na disputa pela Câmara, respondeu com um “papo reto”. Em seu Twitter, Lira questionou “quem é o candidato” do atual presidente da Casa Legislativa, já que o grupo ainda não tem um nome definido para a disputa. “Papo reto: sou candidato para dar voz aos deputados. Coisa que vem faltando aqui nos últimos anos. Meu projeto é claro e está posto. Mas eu queria saber uma coisa: quem é o candidato do Maia?”

Papo reto: sou candidato para dar voz aos deputados. Coisa que vem faltando aqui nos últimos anos. Meu projeto é claro e está posto. Mas eu queria saber uma coisa: quem é o candidato do @RodrigoMaia ? — Arthur Lira (@ArthurLira_) December 18, 2020

Lira anunciou na semana passada seu bloco com 160 parlamentares. Nesta sexta-feira, 18, com apoio da oposição, Maia conseguiu reunir 11 siglas que, juntas, tem 281 deputados. São necessários 257 votos para vencer a eleição na Câmara.