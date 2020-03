Lira sobre adiar eleições: ‘Total insensatez estimular esse debate no momento’

O líder do PP na Câmara, Arthur Lira, não quer saber de discutir o adiamento das eleições deste ano em meio à crise do coronavírus. Apesar da ideia ser defendida pelo ministro da Saúde, Henrique Mandetta, o deputado disse que seria uma “insensatez” estimular que o Congresso faça esse debate em meio a pandemia. “É uma total insensatez e desumanidade estimular esse debate no momento”, afirmou.

“Precisamos nos concentrar nas ações emergenciais que visam cuidar dos brasileiros, sejam os que foram acometidos pelo Covid-19, os que correm risco de contrair a doença ou todos que serão afetados pela redução da atividade econômica, principalmente os mais necessitados.”