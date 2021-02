Lira tira relatoria da autonomia do BC de aliado de Baleia

O novo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), tirou do MDB a relatoria do projeto que trata da autonomia do Banco Central. O texto era de responsabilidade de Celso Maldaner (MDB-SC), que foi um dos principais apoiadores de Baleia Rossi (MDB-SP) na disputa pela presidência da Câmara. A relatoria agora é de Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), aliado de Lira. A pauta, uma das prioridades do governo para este ano, deve tramitar com urgência para ser aprovada ainda no mês de fevereiro.