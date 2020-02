Lira: ‘Triste observar o desconhecimento do general Heleno’

Gustavo Zucchi

O líder do PP na Câmara, Arthur Lira (AL), se juntou a lista de parlamentares que criticaram a declaração do ministro da GSI, general Augusto Heleno. “Triste observar o completo desconhecimento sobre a nossa Constituição do ministro General Heleno. O debate e a definição dos recursos do orçamento são uma prerrogativa do Congresso”, disse Lira.

Mais cedo, durante um evento no Planalto, Heleno deixou vazar uma critica ao Parlamento, afirmando que congressistas fazem “chantagem” contra Jair Bolsonaro por meio do orçamento impositivo, uma das brigas recentes entre Executivo e Legislativo causada pelos vetos presidenciais ao texto da LOA. “É aqui que estão representados o povo, por meio da Câmara, e os Estados, por meio do Senado”, completou o líder do PP.