Lista das estatais à venda pelo governo

Equipe BR Político

O governo federal anunciou nesta noite de quarta, 21, a lista das 17 empresas estatais à venda. As privatizações vão começar pelos Correios, de acordo com o presidente Jair Bolsonaro. O consultor João Eduardo Cerdeira de Santana, que participou de privatizações ocorridas no governo Collor, enquanto ministro da Infraestrutura, lamentou ao Broadcast Político que os “patos gordos” estejam fora dessa listagem preliminar, como a Petrobrás, Caixa e Banco do Brasil.

Segundo o Estadão, esta é a lista que está sendo discutida no governo:

Emgea (Empresa Gestora de Ativos);

ABGF (Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias);

Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados);

Dataprev (Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social);

Casa da Moeda;

Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo);

Ceasaminas (Centrais de Abastecimento de Minas Gerais);

CBTU (Companhia Brasileira de Trens Urbanos);

Trensurb (Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A.);

Codesa (Companhia Docas do Espírito Santo);

EBC (Empresa Brasil de Comunicação);

Ceitec (Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada);

Telebrás;

Correios;

Eletrobrás;

Lotex (Loteria Instantânea Exclusiva);

Codesp (Companhia Docas do Estado de São Paulo).