Lista de candidatos apoiados por Bolsonaro inclui ‘propagador de fake news’

O presidente Jair Bolsonaro declarou na noite de quinta, 29, apoio a candidatos a prefeito e vereador desta eleição durante sua live. No bolo estão nomes apoiados por seu fiel escudeiro, o deputado federal Hélio Lopes (PSL-RJ), e pelo filho Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), também deputado federal.

O chefe do Planalto citou cinco candidatos a prefeito pelo Brasil: Celso Russomanno (Republicanos) em São Paulo, Marcelo Crivella (Republicanos) no Rio de Janeiro, Bruno Engler (PRTB) em Belo Horizonte, Ivan Sartori (PSD) em Santos (SP) e Coronel Menezes (Patriota) em Manaus. O candidato do DEM à prefeitura carioca, Eduardo Paes, em apoio constrangido, foi chamado de “bom administrador”, mas não teve seu nome citado.

Já os candidatos e candidatas à vereança foram o próprio filho Carlos (Republicanos) no Rio de Janeiro; Deilson Bolsonaro (Republicanos) em Boa Vista (RR); Sonaira Fernandes (PSL), que trabalha com o filho Eduardo, em São Paulo; Clau de Lucas (PRTB) em São Paulo; Chuchu (PRTB) em São Bernardo do Campo (SP), o “peixe do Eduardo”, segundo Bolsonaro, e, a pedido do deputado Hélio, Luiz Costa (Solidariedade) em Queimados (RJ), que foi apresentado como primo de Hélio; e Fábio Ferreira (Republicanos) em Nova Iguaçu (RJ), um “servo de Deus fiel”, segundo Hélio.

O tal Chuchu, ou “peixe do Eduardo”, é Paulo Eduardo Lopes, apontado pelo Facebook como “propagador de notícias falsas” em relatório divulgado em julho pela empresa e um dos “principais operadores da rede” de 88 contas tidas como impostoras ligadas ao presidente da República, a Flávio e Eduardo, além de deputados estaduais bolsonaristas. Todas elas foram derrubadas pelo Facebook.