Lista de convidados da posse argentina sob análise

Equipe BR Político

A lista de convidados para a cerimônia de posse do novo presidente argentino Alberto Fernández, que ocorre na terça-feira, 10, está sob análise do Palácio do Planalto. A afirmação foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro em frente ao Palácio da Alvorada, na manhã desta segunda-feira, 9, para justificar a desistência de o ministro da Cidadania, Osmar Terra, à cerimônia no país vizinho.

“‘Primeiro’, quando eu assumi aqui, não convidei algumas autoridades também”, disse. Entre os convidados para a posse de Fernández está o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. O Brasil não envia um representante à posse argentina desde 2003. “O nosso comércio com a Argentina continua sendo da mesma forma. Sem problema nenhum. Não vai interferir em nada”, disse Bolsonaro.