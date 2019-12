Gustavo Zucchi

Na batalha pela liderança do PSL na Câmara, já há uma nova lista pronta para recolocar a deputada Joice Hasselmann (SP) no cargo. A ala ligada ao presidente da sigla, Luciano Bivar (PE), espera um novo parecer da Justiça sobre a suspensão de seus desafetos ainda na tarde desta terça-feira, 17. Caso ocorra, a ideia é tentar remover Eduardo Bolsonaro do posto o mais rápido possível.