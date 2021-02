Liste de desejos de Bolsonaro inclui porte de armas e homeschooling

A lista de 35 propostas entregue pelo presidente Jair Bolsonaro nesta quarta, 3, aos novos chefes da Câmara e Senado inclui temas da chamada pauta de costumes. Nela está o PL do Porte de Armas (3723/19), que permite às pessoas comuns andarem armadas, e não apenas as categorias profissionais já previstas no Estatuto do Desarmamento (militares, policiais e guardas prisionais). Bolsonaro sempre associou o direito de portar armas à liberdade da população. “Eu quero o povo armado. O povo armado jamais será escravizado”, disse o presidente na fatídica reunião ministerial de maio do ano passado.

Também defendeu no documento o polêmico PL da educação domiciliar, ou homeschooling, que permite aos pais educarem os filhos em casa, sem passagem por escolas. Em 2018, o STF decidiu que os pais não poderiam tirar os filhos da escola para ensiná-los exclusivamente em casa. A justificativa, na ocasião, foi justamente a ausência de uma legislação.

Outro projeto polêmico que Bolsonaro quer ver aprovado altera o Estatuto do Índio para criminalizar práticas de infanticídio. O PL 119, de 2015, é defendido há anos pela ministra Damares Alves, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, sob o argumento de que é preciso combater “práticas tradicionais nocivas” em sociedades indígenas. O tema já gerou uma série de controvérsias e foi criticado pela Comissão de Direitos Humanos (CDH), informam Camila Turtelli, Daniel Weterman e André Borges do Estadão.