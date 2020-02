Live de Bolsonaro é usada em vídeo contra Maia e o Congresso

Equipe BR Político

Trecho da live feita na última quinta-feira, 27, pelo presidente Jair Bolsonaro está sendo usado para criticar o Congresso e, em especial, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). “Bolsonaro joga no ventilador o desdém do Congresso com as pautas positivas para o Brasil”, diz a legenda.

No vídeo, o presidente se queixa que o Congresso não coloca em pauta as medidas enviadas pelo Planalto. “Alguns falam que eu não tenho articulação com o Congresso. Realmente eu não consigo aprovar o que eu quero lá. Até gostaria que fosse botado em pauta muita coisa, mas não é botado em pauta. É um outro Poder que você tem que respeitar. É regra do jogo. Tem que respeitar”, diz.

Ao longo do vídeo e das reclamações do presidente, fotos de Maia com a legenda “agradeçam a esse filho da p***” aparecem na tela. Entre as queixas de Bolsonaro estão a MP da carteirinha digital de estudante, a MP dos balancetes e o PL que libera a exploração em terras indígenas.

“O Parlamento nosso tem seus problemas. Eu não vou criticar o parlamento. Eu não vou criticar o parlamento. Assim como não critico decisões do Supremo Tribunal Federal. Respeito os Poderes. Agora, nós temos que insistir, persistir. O que eu gostaria do parlamento é: bote em pauta”, disse o presidente. O vídeo termina com uma convocatória para os protestos pró-Bolsonaro e contra o STF e Congresso marcados para o próximo dia 15.