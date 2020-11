Livres elege 12 vereadores em 7 Estados

O movimento Livres elegeu 12 vereadores em 7 Estados do Brasil na eleição municipal do último domingo, 3. O coletivo se autodenomina uma associação civil sem fins lucrativos que atua como um movimento político suprapartidário em defesa do liberalismo. Na disputa de segundo turno pela prefeitura de Mogi das Cruzes está Caio Cunha (Podemos).

Como você já leu aqui no BRP, o grupo foi “incubado” dentro do Partido Social Liberal (PSL), em 2016, e se afastou da então sigla do então candidato Jair Bolsonaro, em 2018.

Seus filiados com mandato na Câmara dos Deputados são Daniel Coelho (Cidadania-PE), Pedro Cunha Lima (PSDB-PB), Tiago Mitraud (Novo-MG), Franco Cartafina (PP-MG), Marcelo Calero (Cidadania-RJ) e Alex Manente (Cidadania-SP).

Nas Assembleias estaduais seus filiados são Fabio Ostermann (Novo-RS), Giuseppe Riesgo (Novo-RS), Julia Lucy (Novo-DF), Daniel José (Novo-SP), Chicão Bulhões (Novo-RJ), Guilherme da Cunha (Novo-MG), Davi Maia (DEM-AL) e Cibele Moura (PSDB-AL).

Confira abaixo a lista completa dos candidatos eleitos e suas respectivas cidades.