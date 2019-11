Livres: ‘Guedes se junta aos sabotadores da democracia’

Equipe BR Político

O movimento liberal Livres repudiou nesta terça, 26, a fala do ministro Paulo Guedes (Economia), a respeito de um novo AI-5, afirmando que, numa democracia, um ministro de Estado deveria zelar pela estabilidade das instituições. “Ao relativizar a gravidade de um AI-5, Paulo Guedes se junta aos sabotadores da democracia”, escreveu o grupo no Twitter.

Numa democracia, um Ministro de Estado deve zelar pela estabilidade das instituições. Ao relativizar a gravidade de um AI-5, Paulo Guedes se junta aos sabotadores da democracia.https://t.co/0iiFcMKhaj — LIVRES (@EuSouLivres) November 26, 2019

O Livres é um movimento suprapartidário que conta, atualmente, com cerca de 16 associados em dez partidos diferentes como parlamentares. O grupo inicialmente se formou dentro do PSL, mas deixou a sigla após o partido lançar o presidente Jair Bolsonaro como candidato à Presidência em 2018.

Como você leu aqui no BRP, no final de outubro, o movimento repudiou a fala do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que também mencionou o ato institucional do período ditatorial. Na ocasião, o Livres ingressou com um pedido de representação contra Eduardo no Conselho de Ética e no STF.