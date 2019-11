Lobby dos EUA contra Hauwei já em ação

Equipe BR Político

A maior empresa de tecnologia 5G, a chinesa Hauwei, vai ter de carregar pedra até o topo da serra caso queira operar no Brasil, a julgar pelo lobby contrário colocado em ação pelos Estados Unidos. O presidente da empresa até se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro nos últimos dias, mas representantes do presidente Donald Trump têm se encarregado de minar a credibilidade da Hauwei no quesito segurança, alegando que os chineses, uma vez instalados no Brasil, vão se dedicar à espionagem e aos ataques cibernéticos. Os EUA até sugerem que o Brasil crie uma estrutura administrativa com o poder de revisar investimentos estrangeiros no País que ameacem a segurança nacional, conforme informa a Folha. Para o leilão das frequência 5G, previsto para o final do próximo ano, Bolsonaro indicou nesta semana que vai optar por “conectividade” e “melhor oferta”.