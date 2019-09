Lobby investe na auto-regulamentação

Equipe BR Político

Enquanto o Congresso mantém emperrada a discussão da regulamentação do antigo lobby ou atividade de Relações Institucionais e Governamentais (RIG), a Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais (ABRIG) resolveu buscar alternativas para garantir boas práticas e tentar desmistificar a atividade no Brasil.

A ABRIG fechou um acordo de cooperação com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que poderá assegurar até o início de 2020 auto-regulamentação da atividade de RIG. Dentro do Congresso, o PL 1202/2007, de autoria do deputado petista Carlos Zarattini (SP), que regulamenta a atividade, segue parado, embora esteja pronto para votação no plenário da Câmara desde dezembro de 2017, em regime de urgência.