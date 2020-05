Lockdown começa a valer em Belém e mais 9 cidades

Começa a valer a partir desta quinta-feira, 7, o decreto de lockdown na cidade de Belém e em outras nove cidades do Pará. A restrição de circulação mais severa tem validade de dez dias.

Somente serviços essenciais podem funcionar nos sete municípios da região metropolitana e outros três no interior. Ontem, o prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho (PSDB), declarou que conjuntamente, os prefeitos decidiram que a atividade de empregadas domésticas será considerada essencial durante o período de lockdown no Estado. Segundo o prefeito, “tem pessoas que precisam, pela necessidade de trabalho essencial, ter alguém em casa”.

Até o próximo sábado, o lockdown terá caráter educativo. Quem for pego infringindo as regras será orientado sobre as novas determinações. A partir de domingo, até 17 de maio, quem desrespeitar as medidas estará sujeito a advertências e multas de R$ 150 para pessoas físicas e R$ 50 mil para pessoas jurídicas.

De acordo com a última atualização do Ministério da Saúde, o Estado tem 5.017 casos e 392 óbitos em decorrência do novo coronavírus.