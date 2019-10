Defesa de Bivar vê ação da PF com ‘estranheza’

Equipe BR Político

A defesa do presidente nacional do PSL, Luciano Bivar (PE), considerou que a operação da Polícia Federal deflagrada nesta terça-feira, 15, contra seu cliente ocorreu “fora de contexto”. O contexto é o do inquérito que investiga um esquema de candidaturas de fachada no partido. “A busca é uma inversão da lógica da investigação, vista com muita estranheza pelo Escritório (de advocacia), principalmente por se estar vivenciando um momento de turbulência política”, diz Ademar Rigueira.

Segundo a nota, o inquérito da PF já se estende há 10 meses, sem apresentar indícios de fraude no processo eleitoral. O inquérito do laranjal do PSL já levou à denúncia do ministro do Turismo, Marcelo Alvaro Antonio, pela prática de candidaturas laranjas de mulheres na seção mineira da sigla.

Como você viu aqui no BRP, a operação da PF ocorre justamente em um momento de desentendimentos entre Bivar e o presidente Jair Bolsonaro, que já deu indícios de que pode sair do partido.