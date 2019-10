PF faz busca e apreensão em endereços de Bivar

Equipe BR Político

O presidente nacional do PSL, Luciano Bivar, é alvo de busca e apreensão da Polícia Federal em endereços ligados a ele em Pernambuco, no inquérito que investiga um esquema de candidaturas laranjas no partido, informa a Folha. A ação da PF coincide com um momento em que Bivar está no centro de uma disputa com a ala do partido ligada ao presidente Jair Bolsonaro pelo controle do fundo partidário e do comando político da sigla. Bolsonaro e seus seguidores ameaçaram deixar o partido, Bivar retrucou que poderiam sair, mas o grupo se manteve, por falta de opções.

Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que compreende Pernambuco. O inquérito do laranjal do PSL já indiciou, e mais tarde o Ministério Público Federal denunciou, o ministro do Turismo, Marcelo Alvaro Antonio, pela prática de candidaturas laranjas de mulheres na seção mineira do partido.