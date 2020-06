Luciano Hang cadastrado para receber auxílio emergencial

O empresário bolsonarista Luciano Hang consta como um dos cadastrados para receber o auxílio emergencial de R$ 600 dado pelo governo para microempresários individuais, autônomos e beneficiados pelo Bolsa Família que foram afetados pela pandemia de coronavírus. Segundo a Veja, hackers do grupo Anonymous tentaram usar os dados vazados do empresário para se cadastrar no benefício. Hang apareceu no sistema da Caixa Econômica como cadastrado e que já havia recebido a primeira parcela do auxílio.

Nas redes sociais, o próprio Hang admitiu que fez a consulta e que seu status aparecia como “em avaliação”. “Sou a favor do auxílio, acho uma ótima medida do governo para ajudar o povo, principalmente os mais pobres, que têm sofrido demais com essa crise mundial. Sou contra aqueles que não precisam do dinheiro e mesmo assim pegam e prejudicam quem realmente necessita do auxílio”, disse.