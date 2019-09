Lucro de estatais ‘privatizáveis’ de 69% no semestre

Equipe BR Político

As cinco principais estatais nacionais registraram um lucro líquido de 69% (R$ 60,7 bilhões) no primeiro semestre em relação a igual período do ano passado, informa o Valor. Até quatro anos atrás, as empresas operavam no vermelho, com prejuízo de R$ 32 bilhões. São elas: grupo Banco do Brasil, grupo Caixa, grupo BNDES, grupo Petrobrás e grupo Eletrobras, todas na lista de desejo do ministro Paulo Guedes para venda.

O secretário de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, Fernando Soares, disse à publicação que a notícia é muito boa porque contribuirá para o processo de privatização, não para que o governo reavalie a proposta de vender ativos que se mostram agora tesouros.