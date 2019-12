Lucro de Flávio foi 82% maior do que o declarado

Equipe BR Político

Segundo a investigação do Ministério Público, o senador Flávio Bolsonaro disse ter retirado valor 82% maiores do que sua própria empresa declarou para a Receita Federal nas declarações de informações socioeconômicas e fiscais (DEFIS). Flávio afirmou ao MP que obteve R$ 793,4 mil de receita nos três primeiros anos de atividade da loja de chocolates. Já a Bolsotini Chocolates e Café, empresa na qual o senador é sócio, declarou ter obtido R$ 435,6 mil no período, segundo reportagem de O Globo. O Ministério Público afirma que a loja de chocolates foi utilizada para lavar dinheiro obtido em um esquema de rachadinha na Alerj, prática na qual funcionários depositam parte do salário na conta do parlamentar.