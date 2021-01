Luiz Felipe d’Àvila: ‘Mercado e população já perderam a paciência com governo que promete e não cumpre’

Após a “tentativa” de Jair Bolsonaro de acalmar o mercado, colocando as privatizações como “prioridade” para o próximo ano, o presidente do Centro de Liderança Pública (CLP), Luiz Felipe d’Ávila, cobrou o presidente. D’Ávila disse que “mercado e população já perderam a paciência” ante as promessas não cumpridas do governo para a venda de empresas públicas.

“O mercado e a população já perderam a paciência com um governo que promete e não cumpre. Agora, espera ver se o empenho do governo se transforma em voto no Congresso em fevereiro”, disse.

As privatizações prometidas pelo governo federal estão cada vez mais incertas. A saída do presidente da Eletrobrás, Wilson Ferreira Júnior, foi vista com desconfiança e sinal de que a estatal não deverá ser vendida. Em sua saída, ele disse que a dificuldade em privatizar a companhia foi um dos motivos para sua decisão.

O mercado também ficou assustado com entrevista de Rodrigo Pacheco (DEM-MG) para o Estadão na última semana. O senador mineiro falou em “excepcionalidade” para o teto de gastos e disse que a regra não é “intocável”. Bolsonaro também prometeu em conversas com investidores trabalhar para manter o teto.