Lula comunica à Justiça que fará mais uma viagem internacional

Equipe BR Político

Após encontro com o Papa Francisco, no Vaticano, o ex-presidente Lula se prepara para a sua próxima viagem internacional. O ex-presidente que recorre de condenações a 25 anos de prisão em liberdade comunicou à Justiça Federal que estará fora do Brasil entre sábado, 29 de fevereiro, e 12 de março para cumprir agenda privada.

Lula passará por três países: França, Suíça e Alemanha. A viagem começa em Paris, onde irá para receber o título de cidadão honorário da cidade. Depois segue para Genebra e por fim Berlim para se encontrar com lideranças e representantes de movimentos sindicais e sociais e com o Conselho Mundial de Igrejas.

Conforme decisão do STF, o ex-presidente está solto e não precisaria de autorização judicial para viajar, porém é de praxe que a defesa comunique à Justiça a sua ausência do País.