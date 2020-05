Lula descarta aliança com Marina e Ciro: ‘Cada um tocará seu projeto’

O ex-presidente Lula usou o Twitter para descartar a possibilidade de aliança com os ex-ministros Marina Silva (Rede) e Ciro Gomes (PDT) nas próximas eleições. No comentário, publicado na noite de quinta-feira, 21, o petista afirma que ambos optaram por seguir seu próprio caminho.

“A Marina escolheu outro caminho. Que Deus a abençoe. O Ciro decidiu que quer o voto de quem odeia o PT. Que vá com Deus. Se for possível construir um projeto pra reconquistar a democracia, tamo junto. Mas na eleição cada um vai tocar seu projeto”, escreveu Lula.

O comentário de Lula vem depois de tanto Marina quanto Ciro afirmarem que não têm interesse em fazer aliança com o ex-presidente e com a ala lulopetista do Partido dos Trabalhadores. Os dois ex-candidatos à Presidência foram ministros de Lula e fazem parte do grupo da centro-esquerda que não poupa críticas ao ex-presidente e à falta de autocrítica do PT.