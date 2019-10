Laus: Lula desvaloriza imóveis da região da PF

Equipe BR Político

Um dos sentenciadores do ex-presidente Lula no processo do triplex, o desembargador Victor Laus, presidente do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4), sediado em Porto Alegre, não vê a hora de o petista sair das dependências da PF em Curitiba. “É uma situação que está desvalorizando imóveis da região, está causando tumulto à comunidade que mora nas circunvizinhanças”, reclamou ele em entrevista à Rádio Gaúcha, com se a presença de Lula não fosse afetar qualquer outra jurisdição. Preso desde 7 de abril de 2018, Lula já conquistou o direito a passar para o regime semiaberto, mas diz preferir ficar preso a aceitar o benefício, uma vez que se considera um preso político.

Para ele, a estratégia do petista de negar a acusação é típica de “criança pequenininha”. “Uma criança pequenininha, quando é repreendida pelos pais, a primeira coisa que ela diz é ‘não fui eu’. Se tiver um irmãozinho vai botar a culpa no irmão, não é isso? É normal, é normal.”