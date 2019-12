Lula, Dilma, Palocci e Mantega são absolvidos no ‘quadrilhão do PT’

Equipe BR Político

A Justiça Federal do Distrito Federal decidiu na quarta-feira, 4, absolver os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, os ex-ministros Antonio Palocci e Guido Mantega e o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto no caso que ficou conhecido como “quadrilhão do PT”, informou o Estadão. De acordo com o ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot, o esquema de corrupção instalado na Petrobrás, no Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) e no Ministério do Planejamento permitiu que os políticos denunciados recebessem a título de propina pelo menos R$ 1,48 bilhão.

“A descrição dos fatos vista na denúncia não contém os elementos constitutivos do delito previsto no art. 2º, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa). A narrativa que encerra não permite concluir, sequer em tese, pela existência de uma associação de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas, alguma forma de hierarquia e estabilidade”, concluiu o juiz federal Marcus Vinicius Reis Bastos.

O advogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, escreveu no Twitter na noite de ontem que a “acusação é a mesma que os procuradores de Curitiba exigiram para que o caso do powerpoint não fosse considerado ainda mais capenga. Ela é o eixo central de todas as ações e do lawfare”.