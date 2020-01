Lula diz o que ‘espera’ de Regina Duarte

O ex-presidente Lula disse “esperar” que a atriz Regina Duarte, caso confirme que vai assumir a chefia da Secretaria Especial de Cultura, “se preocupe com a Cultura do Brasil”. O comentário do petista foi feito nesta sexta-feira, 24, em entrevista à rádio Itatiaia. Lula disse ainda que a declaração com inspirações nazistas de Roberto Alvim foi “indemissível”.

Durante a maior parte de seu governo, Lula também teve um artista à frente da pasta da Cultura. Foi o cantor Gilberto Gil, que permaneceu por cinco anos como ministro da Cultura.

A relação entre o petista e a atriz é longa. Há mais de 15 anos, na campanha eleitoral para a Presidência, em 2002, a atriz gerou polêmica ao afirmar que tinha “medo” de uma vitória de Lula. A fala fazia parte de um vídeo que a global gravou para a campanha de José Serra (PSDB).

“Eu estou com medo. Faz tempo que eu não tinha esse sentimento. Porque o Brasil, nesta eleição, corre os risco de perder toda a estabilidade que foi conquistada. (…) Nós temos dois candidatos à presidência. Um eu conheço, que é o Serra. É um homem do genérico, do combate à Aids. O outro, eu achava que conhecia, mas eu já não o conheço mais”, disse ela.