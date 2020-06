Lula diz que manifestação agressiva contra o STF é ‘inadmissível’

O ex-presidente Lula, engrossou o coro, nesta segunda-feira, 15, feito por ex-chefes do Executivo em repúdio aos ataques sofridos recentemente pelo Supremo Tribunal Federal. Fernando Collor, José Sarney, Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer já haviam se manifestado anteriormente contra o ato que teve lançamento de fogos de artifício contra a sede da Corte no último sábado, em Brasília.

“Qualquer instituição que faz parte da garantia do funcionamento da democracia no nosso país precisa ser respeitada em sua plenitude. É inadmissível a irresponsabilidade dessa manifestação agressiva contra o STF”, escreveu Lula no Twitter.