Lula e Alcolumbre vão conversar

Equipe BR Político

O ex-presidente Lula terá um encontro ainda nesta semana com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), informa o Estadão, a pedido do petista. Será a terceira tertúlia com um ex-presidente da República do amapaense. Lula presta depoimento na 10ª Vara Federal de Brasília sobre Operação Zelotes na quarta-feira, 19. Nesta terça, 18, ele reuniu as bancadas do PT na Câmara e no Senado.

Lula responde por corrupção passiva por, supostamente, ter participado da “venda” da Medida Provisória 471, de 2009, que prorrogou os incentivos fiscais para montadoras instaladas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.